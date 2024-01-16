Артистка Лолита решила назвать альтернативные источники дохода

После участия в скандальной «голой» вечеринке Лолита Милявская столкнулась с серьезными последствиями, включая лишение возможности выступать на концертах и участие в телевизионных передачах на российском ТВ.

В интервью с «Ридус» артистка с юмором ответила на вопрос о новых способах заработка. Она упомянула возможность создания видео для взрослых на платформе Onlyfans.

Не собирается менять свои предпочтения

Этот ответ, к слову сказать, вызвал широкий резонанс. Но позже певица уточнила, что это была шутка, и она не собирается менять свои предпочтения. Лолита добавила, что она по-прежнему рассчитывает на пенсию в РФ.