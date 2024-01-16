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Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

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Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области
В России
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Учителя из Свердловской области получили выплату в конце минувшего года. Вот только деньги не до всех дошли, говорят педагоги из Туринска. К примеру, их коллеги из других районов получили по 92 тыс. рублей за один раз. Педагоги предполагают, что это связано с завершением Года педагога и наставника, хотя президент не объявлял о 13-й зарплате. 

Учителя в растерянности, так как выплаты получили все, кроме Туринского района. Учителя высказывают обеспокоенность, опасаясь потери квалифицированных кадров из-за низких зарплат и отсутствия поощрений. 

Представители департамента информационной политики утверждают, что премии начислены и будут выплачены в сроки выплаты зарплаты с 19 по 23 января.

Информационное агентство «Informing»

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