Журналисты решили выяснить, что за премию выдали учителям в Свердловской области

Учителя из Свердловской области получили выплату в конце минувшего года. Вот только деньги не до всех дошли, говорят педагоги из Туринска. К примеру, их коллеги из других районов получили по 92 тыс. рублей за один раз. Педагоги предполагают, что это связано с завершением Года педагога и наставника, хотя президент не объявлял о 13-й зарплате.

Учителя в растерянности, так как выплаты получили все, кроме Туринского района. Учителя высказывают обеспокоенность, опасаясь потери квалифицированных кадров из-за низких зарплат и отсутствия поощрений.

Представители департамента информационной политики утверждают, что премии начислены и будут выплачены в сроки выплаты зарплаты с 19 по 23 января.