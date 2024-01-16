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Еще одну «голую» вечеринку в клубе решили провести в Новосибирске

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Еще одну «голую» вечеринку в клубе решили провести в Новосибирске
Знаменитости
Фото: @wirestock / freepik.com

В Новосибирске организаторы планируют вскоре провести голую вечеринку, вдохновленную концепцией тусовки блогера Насти Ивлеевой в столичном «Мутаборе». По сведениям главы Союза отцов Новосибирской области, все участники мероприятия обещают погрузиться в новейшие разработки биоинженерии и открыть в себе новые эмоции, но уже на клеточном уровне. 

Однако общественник подчеркнул, что на самом деле мероприятие представляет собой массовую оргию в сатанинских костюмах с рогами на головах. Вечеринка запланирована на 10 февраля 2024 года. При этом название клуба им не было раскрыто.

Информационное агентство «Informing»

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