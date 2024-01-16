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«Это очень важная ситуация»: Иван Ургант опубликовал новое обращение к гражданам России — призвал их «оттаять»

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«Это очень важная ситуация»: Иван Ургант опубликовал новое обращение к гражданам России — призвал их «оттаять»
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom

Иван Ургант впервые за долгое время высказался в беседе с НСН, призвав граждан Российской Федерации следить тщательно за ним в социальных сетях. Шоумен и ведущий при этом отказался отвечать на вопросы журналистов о будущих творческих проектах, предложив всем подписчикам следить за социальными сетями для получения самой актуальной информации. 

«Следите за соцсетями. Там будет немедленно опубликовано все то, что хочу сказать. Пытаюсь сейчас сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это важная ситуация. Мне кажется, всем нужно немножко оттаять, и собаки не исключение», — отметил комик. 

Необходимо напомнить, что Ургант выступил с антивоенным призывом в день начала спецоперации (СВО) на территории Украины. По сообщению Ксении Собчак, популярную передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале решили закрыть. В настоящее время на российском ТВ возвращаются различные развлекательные передачи, однако информации о продолжении вечернего шоу Урганта так и не поступило.

Информационное агентство «Informing»

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