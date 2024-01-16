«Наконец-то»: SHAMAN решил позвать на разговор бойца UFC Викторию Дудакову — певец не сдержался

Российский эстрадный исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в последнее время получил огромную популярность в стране. На днях молодой певец-патриот порадовал своих многочисленных поклонников своим очередным концертом в Волгограде, который прошел 15 января 2024 года. Информацию об этом предоставило интернет-издание «Блокнот Волгоград».

Пригласил спортсменку за кулисы

Особое внимание привлекло присутствие на концертном шоу известной чемпионки UFC Виктории Дудаковой, являющейся поклонницей песни SHAMAN «Я русский». После выступления артист не сдержался и пригласил спортсменку за кулисы. Там состоялась их личная встреча и создание совместной фотографии.

Фото было после этого опубликовано в социальных сетях артиста с комментарием:

«Мы, наконец-то, познакомились лично».

Источник фото: @shaman.me

Отметим, что в октябре минувшего года Дудакова использовала композицию Дронова «Я русский» для своего выхода на поединок в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби.