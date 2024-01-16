«Это обычно водимые люди»: Алексей Белов захейтил певца SHAMAN — Владимир Кисилев отдыхает

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) стал объектом избыточного внимания. Так считает лидер «Парка Горького» Алексей Белов. В эфире НСН он выразил мнение, что SHAMAN - это всего лишь продюсерский проект, который преувеличивается, и вокруг него создаются излишние шум и споры.

Ранее Владимир Киселев, владелец «Русской медиагруппы», отмечал, что многие звезды не желают выступать на одной сцене с Дроновым. Белов также подчеркнул, что его вовсе не интересуют продюсерские проекты, так как они, по его мнению, представляют собой управляемых людей.

Он также выразил недовольство тем, что так много внимания уделяется этой ситуации, в то время как в стране есть куда более значимые проблемы.

«Мой один старый приятель говорил: «это все глисты, пройдет». Истории с певцом SHAMANом уделяют много внимания, это чисто человеческие глупости. Хорошо его знаю. В свое время с Ольгой Кормухиной помогали его группе попасть на радиостанцию, она с ним вокалом занималась. Сегодня это чисто продюсерский проект. Все, что касается продюсерских проектов – лично мне не интересно. Это водимые люди. Скажешь: «прыг» - прыгнет, скажешь «лежать» - ложится, скажут «крутись» - и крутится. Никогда не были интересны никакие продюсерские проекты. Человек делает свою работу, личный выбор каждого. Слишком много внимания этому, будто больше не о чем у нас говорить. В стране много колоссальных проблем, но все крутится вокруг ситуации с Ярославом Дроновым. Эта ситуация – «глисты», - возмутился Белов.