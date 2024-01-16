59-летняя певица Азиза решила осудить артистов, критикующих Киркорова

Популярная певица Азиза выразила слова негодования по поводу критики Филиппа Киркорова со стороны его коллег. Она осудила тех артистов, которые продолжают бойкотировать поп-короля отечественной эстрады, называя их поведение недостойным.

59-летняя певица задала вопрос, почему звезды, подобно Киркорову, внезапно обрушили на него волну ненависти.

«Больно наблюдать, как артисты пытаются побольнее укусить Филиппа. Это недостойно, я поражаюсь стадному чувству», — отметила Азиза.

Критика артистов связана с их участием в скандальной «голой» вечеринке, организованной Настей Ивлеевой. Бойкотировали не только Киркорова, но и других известных личностей.