«Ничего ему не остается»: Евгений Бабычев предсказал поведение Максима Галкина после отмены концертов - год у мужа Пугачевой не задался

Шоумен Максим Галкин*, ставший объектом скандала после отмены своих зарубежных концертов, скорее всего, не извлечет уроков из этой ситуации. Вероятно, он создаст новый материал, основанный на свежих событиях, и, возможно, будет иронизировать над попытками властей оказать влияние на его творчество.

Такое поведение шоумена предсказал музыкальный критик Евгений Бабычев. Он считает, что молчание в данной ситуации будет означать проигрыш для мужа Пугачевой.

«Он перед публикой постарается оправдаться. Напишет новый пост, в котором колко отреагирует на отмены концертов. Ничего иного не остается. В данной ситуации промолчать, это означает проиграть, по его мнению», — считает Бабычев.

Также он высказал предположение относительно трудностей Галкина* в Эмиратах и отмены выступлений в Таиланде. По всей видимости, власти этих стран не стремятся нарушать отношения с Россией из-за громких политических высказываний шоумена, которые тот допускает, политизируя свое творчеств.

*Признан иностранным агентом в России