Марина Анисина прокомментировала скандальное видео с участием Джигурды и Волочковой

Накануне в сети стало распространяться видео, на котором Джигурда с Анастасией Волочковой танцуют, а затем он стягивает с нее штаны и начинает целовать в интимное место, передает Ladys.media.

После этого в своих социальных сетях супруга оскандалившегося Никиты Джигурды, Марина Анисина, решила признаться ему в любви и опубликовала видео, на котором они обнимаются и целуются.

«А мне всегда так хорошо с любимым мужем; Как солнце, воздух и вода — любимый нужен», — написала Анисина.

Источник фото: @marinanisina

Публикацией данного поста супруга Джигурды поддержала его и показала, что совсем не в обиде за его поведение. На Марину тут же посыпалась волна хейта за ее мягкость.

«Он ей изменяет, а ей все как божья роса. Насколько надо себя не уважать. Он прилюдно вас унижает своим поведением. Должно же быть у вас чувство собственного достоинства», — пишут фолловеры Анисиной.

Но нашлись и те, кто восхитился такой поддержкой супруга в непростой для него период.

Как сообщил Джигурда, видео, которое было слито в сеть, не предназначалось для всеобщего обозрения, и в ролике он и Волочкова репетировали сцену из ее шоу «Искушение».