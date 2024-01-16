«Обуза страны»: Солистка «Миража» Светлана Разина набросилась на Ольгу Бузову — такого никто не ожидал

6 января этого года на канале POPCAKE в Ютуб вышло новое интервью с экс-солисткой группы «Мираж» Светланой Разиной.

Светлана Разина резко критиковала молодых артистов, стремящихся подражать Ольге Бузовой

В беседе с телеведущим Пашей Мавриди звезда выразила свое истинное отношение к современной индустрии развлечений. Она резко критиковала молодых артистов, стремящихся подражать Ольге Бузовой, считая ее творчество «очень вульгарным».

"Веет дешевкой, смрадом, развратом каким-то. Бузовы ваши. Виа ГРА была эротичной, это красиво, богато, дорого. То, что делает Оля Б, сокращенно «обуза страны», — сказала Разина, подчеркивая свое отношение к стилю Бузовой.

Она выразила недоумение в беседе по поводу мнения о самостоятельности и трудолюбии певицы, утверждая, что она тоже является трудоголиком, но не получает уважение жителей страны за свои немалые достижения.

«Слушайте, и я трудоголик, я делаю шкафы, но меня почему вся страна не уважает?» – возмутилась Светлана.