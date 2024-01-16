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Журналисты решили выяснить, как народного артиста Ланового утвердили на роль в «Офицерах»

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Журналисты решили выяснить, как народного артиста Ланового утвердили на роль в «Офицерах»
Знаменитости
Источник фото: Василий Лановой / VK

16 января 2024 года отмечается 90-летие Василия Ланового, считавшегося одним из самых привлекательных актеров советского кино. Он покорил сердца многих поклонников в РФ после «Щуки» благодаря своему завораживающему голосу.

Настоящую славу артисту принесли «Офицеры» 

Настоящую славу артисту принесли «Офицеры». Алла Гербер, редактор этой картины, вспомнила, как Ланового выбрали. Режиссер настаивал на его уникальной внешности для роли Ивана Вараввы в ленте.

«Юматов и Лановой предполагались с самого начала в фильме после появления сценария», — отметила Гербер.

Информационное агентство «Informing»

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