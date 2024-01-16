Злата Огневич, известная певица из Украины, выразила свое недовольство тем, что в трендах Ютуб есть много российских песен. Она также осудила украинцев, слушающих русскоязычный контент на платформе, пишет МК.

Примерно половина трендов в Украине занята русскоязычными композициями

Как утверждает сама артистка, примерно половина трендов в Украине занята именно русскоязычными композициями, поэтому и выражает недоумение по этому поводу.

Злата решила проанализировать тренды. В итоге она обнаружила, что наиболее популярными у украинцев являются Ярослав Сумишевский, певец SHAMAN, рэпер Моргенштерн. Также Огневич отметила интерес к творчеству покойного Юрия Шатунова и поп-группы «Ласковый май».

«Это просто не укладывается в голове! Примерно половина всех украинских музыкальных трендов на YouTube – русский контент», — негодует 38-летняя исполнительница.

Заметим, что сам Ярослав Дронов, более известный как певец SHAMAN, был выбран доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах, входя в команду с многими известными в стране личностями.