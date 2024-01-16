«Соблазнят его гонораром»: Александр Васильев высказался о сопернике Александре Рогове, который занял его место в «Модном приговоре»

Александр Васильев высказал свое мнение о назначении Александра Рогова новым ведущим «Модного приговора».

Александру было сложно сделать выбор в пользу Первого канала

В комментарии он подчеркнул, что его коллега обладает харизмой, профессионализмом, обаянием, необходимыми для ведения этой модной программы. Он также выразил уверенность, что Александру было сложно сперва сделать выбор в пользу Первого канала, отказавшись от собственной программы на канале СТС, но надеется, что заманчивый гонорар склонит его к этому решению.

«Очевидно, что выбор для него не прост. Ему придется теперь отказаться от собственной программы на другом телеканале, но, надеюсь, что Первый соблазнит его значимостью и гонораром!» — сказал он.

Васильев пожелал успеха всем участникам. Он выразил веру в профессионализм команды «Модного приговора», отметив, что пока не утверждены новые защитники шоу, но считает, что это вопрос времени.

В декабре стало известно, что из-за проблем со здоровьем Васильев не сможет вернуться в передачу «Модный приговор», которую вел с 2009 года. Сегодня же было объявлено, что новым ведущим станет стилист Рогов.