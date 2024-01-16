«Весь год ничего не делала»: Светлана Лобода призналась, что силы на исходе - в ответ поклонники высмеяли певицу

В течение года Светлана Лобода старалась восстановить свою репутацию и вернуть популярность, потерянную после разрыва с Россией. Однако, поддавшись давлению на родине, певица решила начать 2024 год с отдыха на Бали.

Попытки вернуться на украинскую сцену не увенчались успехом

После заявления о несогласии с политикой России ей было запрещено въезжать в страну на 50 лет, и она решительно отказалась от русского языка. Попытки вернуться на украинскую сцену не увенчались успехом, и Лободе пришлось справляться с критикой со стороны соотечественников. На Бали она проводит время в отпуске, пытаясь восстановить силы и провести бьюти-детокс.

«Засыпать вовремя и просыпаться с солнцем, гулять и дышать, не носить косметики, не работать несколько часов. Самая сложная самодисциплина для неисправных трудоголиков именно так и выглядит», — пишет Лобода.

Публикация фотографий в металлическом бикини вызвала саркастические комментарии в сети, где пользователи не понимают, от чего конкретно она отдыхает, учитывая минимальную активность в творческой сфере в течение года.

«От какой работы она отдыхает, если весь год она ничего не делала», «Корпоративов было несколько, а концертов и того меньше», - отмечают комментаторы.