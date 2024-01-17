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Журналисты решили рассказать, как прошло вручение премии «Эмми»

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Журналисты решили рассказать, как прошло вручение премии «Эмми»
Знаменитости
Источник фото: youtube.com

15 января в Лос-Анджелесе прошла 75 церемония вручения премии «Эмми»

15 января в Лос-Анджелесе прошла 75 церемония вручения престижной всемирно известной премии «Эмми». Изначально запланированное мероприятие на 18 сентября пришлось перенести из-за забастовки, что вызвало ожидание. 

Среди победителей отметились такие произведения, как «Наследники« в номинации «Лучший драматический сериал", "Медведь" в категории "Лучший комедийный сериал" и "Грызня» в категории »Лучший мини-сериал». Индивидуальные награды достались выдающимся актерам и актрисам, включая Кирана Калкина, Сару Снук, Джереми Аллена Уайта, Кинту Брансон, Стива Яна, Али Вонг. Также были отмечены лучшие сценарии, актерские роли второго плана, выдающаяся режиссура в различных жанрах, пишет РЕН ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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