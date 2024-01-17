Журналисты назвали претендентов, которые могут возглавить Малый театр после смерти Соломина

В минувший понедельник Малый театр проводил в останний путь художественного руководителя Юрия Соломина. Вопрос о преемнике народного артиста СССР остается открытым.

По данным «Газеты.ру», Министерство культуры рассматривает кандидатуры Евгения Миронова и Сергея Безрукова. Возможными альтернативами также выдвигаются Глеб Подгородинский и Игорь Петренко.

Рассматривается создание художественного совета для принятия решения, куда могут войти упомянутые актеры, а также режиссер Алексей Дубровский. Задача по руководству театром временно была возложена на директора Тамару Михайлову.