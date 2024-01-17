«Одних бездарей меняли на других»: Юрий Лоза жестко разнес музыкальные конкурсы в России — слов не подбирал

В интервью для портала «АиФ» Юрий Лоза высказал свою жесткую критику в адрес телевизионных музыкальных конкурсов, утверждая, что телевидение сейчас не ориентировано на зрителя. По его словам, на каналах целенаправленно привлекают «серую массу» для участия в разных конкурсах, чтобы они не представляли конкуренции в будущем иным звездам.

Не стремятся выявлять талантливых исполнителей

Лоза уверен, что музыкальные продюсеры предпочитают типажи, но никак не стремятся выявлять по-настоящему талантливых исполнителей. Он приводит примеры победителей, которые, по его мнению, не стали настоящими звездами.

Музыкант утверждает, что продюсеры предпочитают «правильных» победителей, которые после окончания шоу не мешают индустрии и уезжают назад в свои страны и свои дома.

«Когда одного телепродюсера спросили, почему не берут в шоу талантливых людей, он ответил, что им нужны типажи, тасовать программу. Вы видите, кто принимает участие в программах, где победители сейчас, кто стал звездой? Монах? Или Гарипова? Прошло 10 сезонов - ни одной звезды. Музыкальные продюсеры тасовали программы, одних бездарей на других меняли. Потом выяснилось, что победители канули куда-то, они никому не мешают. Не мешают зарабатывать деньги другим на корпоративах и новогодних огоньках».