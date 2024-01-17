«Вы вообще в своем уме?»: Анастасия Волочкова облаяла журналиста — балерине не понравился вопрос о ее алкоголизме

Анастасия Волочкова, недавно вернувшись с очередного отдыха на Мальдивах, подчеркнула в беседе с журналистами, что своим творчеством она приносит России и ее гражданам пользу. При встрече в аэропорту с репортерами, она пригласила их на предстоящую пресс-конференцию, намеченную на 17 января. Однако, корреспондент Телеграм-канала SHOT задал танцовщице неудобный вопрос о злоупотреблении алкоголем, вызвав в ответ нецензурный ответ.

«Мне хотят концерты запретить. Вы вообще куда лезете, в мое творчество? У меня какая охрана, посмотрите. Хочу сказать, что творчеством свечу для РФ, бесплатно приглашаю всех. Вы вообще-то в своем уме, нет? Вы ко мне со своими этими телефонами приходите на мою пресс-конференцию завтра», — отреагировала Анастасия.

Когда журналист спросил, что ее все чаще стали видеть выпившей и не думала ли балерина бросить пить, та ответила матом. Затем охрана быстро увела Волочкову под руки. При этом также сообщается, что охрана 47-летней балерины использовала фонари для того, чтобы помешать съемке журналистов, направляя их на объективы приборов.