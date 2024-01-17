«Курю. Не пью. Морду не кроила»: Лера Кудрявцева представила анкету для знакомств, надеясь вновь отыскать любовь

Теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, объявившая совсем недавно о разводе с Игорем Макаровым, поддерживает весьма оптимистический настрой. В своем Телеграм-канале звезда опубликовала анкету для знакомств, представив себя потенциальным женихам с чувством юмора.

«Курю, не пью. Внешность — на любителя. Из тюнинга грудь была, но убрала. Морду не кроила. Профессиональный грим чудеса делает. Утром сама себя иногда в зеркале шугаюсь. Мало сплю, много работаю, терпеливая, долго», - отметила теледива.

Фанаты выразили одобрение за чувство юмора. Также они пожелала ей счастья и найти верного спутника жизни.

Интересно: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, были в браке более 10 лет и воспитывают дочь Машу с 2018 года. Пара на стадии развода из-за алкогольной зависимости Макарова. Хоккеист пока не комментирует ситуацию.

Кудрявцева, выразив свою заботу о муже, заявила, что ее пост об алкоголизме был написан с целью спасти его. Развод стал непростым решением для белокурой ведущей, но она подчеркнула важность заботы о себе и своем будущем.