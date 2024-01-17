Артемий Лебедев назвал справедливой мерой отмену концертов Галкина в Таиланде

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о том, что отмена концертов Максима Галкина* в Таиланде является справедливой мерой. Об этом он сказал в своем новостном выпуске, который разместил в соцсети, пишет Лента.ру.

По его мнению, Таиланд зависит от российских туристов, поэтому власти этой страны не хотят допускать публичной критики России.

«А на самом деле, если ты хочешь выступать в Таиланде, то нужно помнить, что всякие политические высказывания со сцены в этой стране не допускаются. И ребята в этом смысле абсолютно правы», — заявил Лебедев.

Напомним, Максим Галкин* хотел выступить в Таиланде в конце января. Цены на его концерты были от 8,5 до 15 тыс. рублей за билет. Но билеты сняли с продажи.

Максим Галкин* покинул РФ на фоне «военной спецоперации» на территории Украины. Он критикует не только ее проведение, но и тех, кто ее поддерживает, в том числе и своих коллег по сцене.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.