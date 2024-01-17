Актриса Мария Миронова решила заявить, что готова защищать семью от лжецов

Актриса Мария Миронова ответила на обвинения Станислава Садальского в придумывании фактов об отце. Она опубликовала архивное фото со своим родителем и выразила готовность защищать свою семью.

В сообщении она назвала Садальского лгуном, использующим имена многих известных людей для собственной популярности, и предупредила его о возможных последствиях.

Источник фото: @mariya_mironova_actress

Актриса пояснила, что отец, не веря в СССР, отказывался от государственных наград. Обмен мнениями между ними начался после комментария Стаса о том, что дети знаменитостей «придумывают» истории о своих родителях.