Внучка Талызиной Анастасия решила раскрыть правду о попадании под танк

Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной, опровергла СМИ слухи о своем попадании под танк во время киносъемок фильма «Воздух».

Внезапно побежала прямо на танк

Артистка появилась на премьере фильма «Воздух», где сыграла одну из главных ролей. Она призналась, что в какой-то момент на съемочной площадке, где они снимались в окопах, ее переклинило, и она внезапно побежала прямо на танк. Однако каскадеры вовремя среагировали. Они сориентировались и остановили танк, избежав, таким образом, травм.

Актриса также подчеркнула, что все участники остались живы. Она выразила благодарность каскадерам за своевременные и правильные действия.