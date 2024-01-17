Водонаева решила высмеять конфликт между Бородиной и Жигаловой

Блогерша Алена Водонаева решила высмеять конфликт между Ксенией Бородиной и Аленой Жигаловой, создав соответствующий видеоролик. В видео были использованы фрагменты из «Слова пацана» и «Бригады», где Янковский играет роль Бородиной, а Жигалову представили в образе персонажей из «Бригады».

В ролике Вова Адидас выражает смешанные чувства по поводу предстоящего «предъявления» за видеомагнитофон. При этом экс-участница «Дома-2» считает свой ролик смешным и уместным. Ксения и Алена пока что не высказали своего мнения на этот счет.