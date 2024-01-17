Актриса Тамара Семина решила рассказать о надбавке к пенсии в размере 35 тысяч рублей

85-летняя Тамара Семина поделилась информацией о надбавке к своей пенсии в размере 35 тысяч рублей, которую она получает от мэра Москвы Сергея Собянина как народная артистка России. Об этом советская и российская актриса рассказала «Мосленте».

По данным источника, она выразила мнение, что без этой доплаты ей было бы трудно выживать, так как пенсия у народной артистки РСФСР без надбавки слишком мала. В общей сложности ежемесячно от государства Тамара Петровна получает чуть более 50 тысяч рублей.

«Если бы не жила в Москве, не получала бы от Сергея Собянина надбавку в 35 тысяч рублей и вряд ли бы вообще выжила. Без надбавки очень маленькая пенсия», — отметила Семина.