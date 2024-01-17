Певец Митя Фомин решил признаться, что ему нравится Инстасамка

Певец Митя Фомин высказал поддержку рэперше Инстасамке (Дарье Зотеевой), критика в адрес которой часто появляется в социальных сетях. Артист выразил недоумение по поводу того, почему люди критикуют молодую певицу, утверждая, что они могут сделать лучше. Он признался, что ценит исполнительницу за независимость и некоторые песни.

Фомин посоветовал тем, кто считает себя талантливым, проявить свой талант на сцене

Певец также высказался относительно поющих блогеров и их критиков, отметив, что не стоит утверждать, что молодые звезды находятся не на своем месте, если им удалось пробиться на сцену. Фомин напоследок посоветовал тем, кто считает себя талантливым, проявить свой талант на сцене и стать известным.