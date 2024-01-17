Борис Галкин решил ответить на слова Михалкова, что фильмы Рязанова — это не кино

Российский актер театра и кино Борис Галкин выразил свое недовольство в отношении высказываний Никиты Михалкова, который отнес кинофильмы Эльдара Рязанова к категории «не кино».

Рязанов создал уникальный мир с собственными представлениями о силе, добре, судьбе человека

Галкин, напротив, выразил уважение к творчеству Рязанова, считая его работы настоящим искусством. Актер также подчеркнул, что он создал уникальный мир с собственными представлениями о силе, добре, судьбе человека.

Галкин отметил глубину и чувственность стихов Эльдара Александровича, считая его творчество проявлением исключительного таланта.