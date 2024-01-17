Жители России по народным приметам на Крещение решили определить 2024 год

Святой праздник Крещения Господня, отмечаемый традиционно 19 января, сопровождается различными приметами, в которые верят многие люди.

По погодным приметам, сильный южный ветер в этот день - предвестие дождливого и холодного лета. Много звезд на небе в ночь на Крещение обещает большой урожай весной грибов.

Вода и даже снег в этот день обладают чудодейственными свойствами

Традиционно в этот день верующие ходят в церковь, они приносят емкости с водой, которую освящают в храме. В народной традиции считается, что вода и даже снег в этот день обладают чудодейственными свойствами.

На Крещение принято воздерживаться от ругательств, нужно избегать злых пожеланий, как и на другие праздники.