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На телевидении решили отменить премьеру сериала «Слово пацана»

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На телевидении решили отменить премьеру сериала «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» / ВКонтакте

На официальном сайте федерального канала нет конкретной даты премьеры

Согласно информации новостного портала 116.ru, премьера популярного российского телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте« от режиссера Жоры Крыжовникова на телевидении, которая изначально была запланирована на 22 января 2024 года на канале НТВ, была отменена. Сейчас на официальном сайте федерального канала нет конкретной даты премьеры. Кроме того, там была оставлена только отметка »скоро».

Нужно отметить, что многосерийный фильм, рассказывающий о казанских группировках в 80-х годах в Казани, был выпущен в онлайн-кинотеатрах еще 9 ноября 2024 года.

Информационное агентство «Informing»

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