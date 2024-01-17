«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Жители Ростова Великого, посетившие спектакль «Что творят мужчины» с Сергеем Астаховым, описывают свои негативные впечатления в социальных сетях. Многие даже не скрывают негативного отношения к постановке, высказывая разочарование по поводу актерской игры, сценария, общей организации представления.

«Название не соответствует, обман для зрителей. Неужели можно эту ерунду показывать, «деревня» съедет ! Я нахожусь в полном шоке от этой ерунды, разочарована, просто изъятие денег у населения».

Некоторые отмечают, что исполнение было неразборчивым, а сцены менялись в хаотичном порядке. Также замечены замечания к артистам за профессионализм и уровень подготовки к выступлению.

«Шли посмотреть на Астахова, рассчитывали на актерскую игру, но артисты были шебутные, потные, было ощущение, будто выпивали. Один сказал: «забыл слова». Сама постановка была неразборчивой, сцены сумбурно менялись. Халтура, а не творчество».

Актер Сергей Астахов вышел к зрителям с извинениями в конце представления, благодарил за посещение и обсудил эту ситуацию.