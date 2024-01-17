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«Сейчас вообще не снимаюсь»: После побега из России Семен Трескунов находится за чертой бедности — уже 100 раз пожалел об эмиграции

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«Сейчас вообще не снимаюсь»: После побега из России Семен Трескунов находится за чертой бедности — уже 100 раз пожалел об эмиграции
Знаменитости
Источник фото: @treskunovs

Актер театра и кино Семен Трескунов, известный своей ролью в картине «Ивановы-Ивановы«, решил раскрыть новые детали своей эмиграции из РФ в интервью для »Комсомольской правды». 

Однако отсутствие профильного образования помешало артисту найти хорошую работу

Покидая Россию после начала спецоперации в Украине, он планировал начать новую жизнь в Латвии. Однако отсутствие профильного образования помешало артисту найти хорошую работу в местных театрах. В настоящее время он проживает в Испании. 

Как признался актер, он не занимается актерской деятельностью и бедствует за границей. 

«Сейчас я вообще не снимаюсь. Пишу каждый день что-либо. Сценарии, колонки или что-то пишу в свой дневник», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что актер обладает паспортом Израиля, но не проживает там постоянно. Об этом говорил он сам. 

«В Израиле не живу, хотя да, как еврей, получил гражданство. Могу жить сейчас, где захочу. Россия волнует меня лишь только потому, что я там когда-то жил», - добавил артист, подчеркивая свою свободу выбора места жительства.

Информационное агентство «Informing»

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