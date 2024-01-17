«Было бы здорово»: Муж Вики Цыганововой нашел много общего у своей жены и SHAMAN — певица не возражает

Российский продюсер Вадим Цыганов выразил свое желание увидеть дуэт популярного певца SHAMAN (Ярослава Дронова - прим. ред.) и его супруги Вики Цыгановой на сцене.

В беседе с «Вечерней Москвой» Цыганов отметил, что считает Дронова одним из важных открытий российской музыкальной индустрии. Продюсер также подчеркнул, что SHAMAN является объектом внимания в отечественной музыкальной сфере, и выразил надежду увидеть его совместное выступление с Викой Цыгановой.

Вадим Цыганов также отметил, что артист SHAMAN, хотя и является молодым, уже обладает огромным потенциалом и его творчество будет развиваться в более зрелом и чувственном направлении.

Продюсер высказал идею о совместном исполнении песни «Вагнер» SHAMAN и Викторией Цыгановой

Продюсер высказал идею о совместном исполнении песни «Вагнер» SHAMAN и Викторией, подчеркнув ее символичность в контексте посещений зоны специальных военных операций (СВО) и выступлений для российских солдат, которые часто осуществляет Вика Цыганова.

«Было бы очень здорово, если бы Виктория и SHAMAN исполнили «Вагнер», другие звезды сплясали бы с бубнами. Сегодня этот молодой артист на высоких позициях, но и Вика - символ СВО», — подчеркнул Цыганов.