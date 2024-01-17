Безруков с женой, а Эрнст — с Любимовой решили появиться на премьере фильма «Воздух»

В Москве состоялась премьера фильма «Воздух», в главной роли которого сыграла Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной. На мероприятии присутствовали многие известные личности российского шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак, Евгения Стычкина, Елену Лядову, Владимира Вдовиченкова и многих других. Режиссером фильма является Алексей Герман-младший, а в актерском составе также принимают участие Сергей Безруков, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Елена Лядова. Генпродюсером картины выступил Константин Эрнст.

На премьере были замечены также Ольга Сутулова, Константин Хабенский, Александр Цыпкин и другие.

Зрители положительно восприняли фильм

«Каро 11 Октябрь» принял 1600 гостей, и зрители положительно восприняли фильм. Собчак, предпочитающая избегать мероприятий после неприятного опыта, появилась скромно, ограничившись несколькими снимками. Мероприятие также посетили Сергей Гинзбург с женой, Сергей Безруков с Анной Матисон, а также актриса Анастасия Мельникова с дочкой Марией. Некоторые гости, такие как Иван Ургант и Алексей Серебряков с супругой, предпочли остаться в тени и не привлекать внимание.