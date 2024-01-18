Волочкова решила не идти на вечеринку Ивлеевой из-за предательства

Анастасия Волочкова высказала свое негодование по поводу блогера Насти Ивлеевой, называя ее предателем. В интервью она рассказала, что была тоже приглашена на «голую» вечеринку, но отказалась, предвидя провокации.

Танцовщица подчеркнула свое негодование по поводу обсуждения ее личности Ивлеевой и другими. Балерина считает, что, узнав об этом, она не могла бы принять участие в мероприятии.

Напомним, что мероприятие, организованное 21 декабря Анастасией Ивлеевой, вызвало общественный скандал с требованием привлечения участников к ответственности за пропаганду в РФ нетрадиционных ценностей.