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Волочкова решила не идти на вечеринку Ивлеевой из-за предательства

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Волочкова решила не идти на вечеринку Ивлеевой из-за предательства
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова высказала свое негодование по поводу блогера Насти Ивлеевой, называя ее предателем. В интервью она рассказала, что была тоже приглашена на «голую» вечеринку, но отказалась, предвидя провокации. 

Танцовщица подчеркнула свое негодование по поводу обсуждения ее личности Ивлеевой и другими. Балерина считает, что, узнав об этом, она не могла бы принять участие в мероприятии. 

Напомним, что мероприятие, организованное 21 декабря Анастасией Ивлеевой, вызвало общественный скандал с требованием привлечения участников к ответственности за пропаганду в РФ нетрадиционных ценностей.

Информационное агентство «Informing»

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