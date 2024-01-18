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Пластические хирурги решили создать топ-10 женщин с идеальными носами

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Пластические хирурги решили создать топ-10 женщин с идеальными носами
Знаменитости
Источник фото: @arianagrande

Пластические хирурги составили топ-10 знаменитых женщин с самым идеальным носом. Для этого они оценили ширину ноздрей, длину, ширину носа, расстояние между бровями. 

На первом месте оказалась певица Ариана Гранде

Издание из Британии The Sun информирует, что на первом месте оказалась певица Ариана Гранде. Ее нос соответствует золотому сечению на целых 90%. Второе место у Зендеи (у нее 84%). Далее за ними следуют Скарлетт Йоханссон и Меган Маркл (по 83%), Джиди Комер (с 80%), а также Тейлор Свифт (80%), Дженнифер Лопес, Мишель Киган, Приянка Чопра и принцесса Кэтрин (у последних по 79%).

Информационное агентство «Informing»

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