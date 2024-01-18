«Кологривый так не считает»: Филипп Янковский достойно ответил молодому актеру за критику коллег — зал разразился аплодисментами

Никита Кологривый, сыгравший Кащея в телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продолжает шокировать своими заявлениями о коллегах. После высказываний о своем «прирожденном» Кащее и неудовлетворенности ролями Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, артисту также пришлось столкнуться с критикой и нелестными шутками в свой адрес.

Так, Филипп Янковский, выходя на сцену на премьере фильма «Прелесть», отметил, что кино – это коллективный труд, и выразил свое недовольство позицией Кологривого.

«Кино — коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. Пока это он еще не начал обсуждать. Мне повезло, поскольку снимался у Тарковского в «Зеркале». Действительно, там была высокая культура съемки, к которой нам по возможности и таланту нужно идти», — заявил Янковский, после чего зал разразился аплодисментами.

В ответ на интриги вокруг своей личности Никита может высказаться в новом интервью. Решит ли он ответить на замечания и заявит ли о новых проектах – вопрос, на который ответит время.