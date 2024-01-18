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«Работаю над этим»: Американский двойник Филиппа Киркорова пообещал россиянам заменить поп-короля — уже записывает песни

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«Работаю над этим»: Американский двойник Филиппа Киркорова пообещал россиянам заменить поп-короля — уже записывает песни
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Российские фанаты Филиппа Киркорова ввели американского блогера CJ Hedgepeth в творчество российского певца, обращая внимание на их физическое сходство. Теперь музыканту приходится ознакомиться с творчеством Киркорова, так как пользователи требуют от него записать кавер на песню популярного российского исполнителя.

Видео блогера, посвященные его попыткам освоить песни поп-короля, вызывают интерес и смех в сети. Под давлением фанатов CJ Hedgepeth пообещал россиянам работать над кавером.

«Трудно песню найти, которую смогу перепеть, сделать так, чтобы это хорошо прозвучало. Но я над этим работаю», — отметил артист в видеоролике.

Стиль пения американского двойника Филиппа Бедросовича уже стали называть «Кир-core». Фанаты также предложили новые сценические имена для блогера: Филипп Кобейн или Курт Киркоров.

Ошибочно вошел в клуб

Тем временем сам Киркоров столкнулся с негативной реакцией на свое посещение «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». После этого события его позиция на звездной арене сильно пошатнулась. Певец утверждает, что посетил мероприятие из-за обещанного бартера и ошибочно вошел в клуб. Для восстановления репутации он пожертвовал 5 млн рублей фонду помощи детям Белгорода.

Информационное агентство «Informing»

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