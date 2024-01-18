Раскрыта причина смерти актера Александра Вонтова: мог скончаться из-за сердечного приступа

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Вонтов скончался на 74-ом году жизни в Петербурге. Предположительной причиной его смерти называется сердечный приступ.

Артист был членом труппы Театра имени Комиссаржевской с 1977 года. Его уход стал «тяжелейшим ударом» для всего театра.

Вонтов также активно участвовал в съемках в кино. Он играл в более чем 80 театральных постановках. Работы Александра Борисовича включают в себя такие проекты как «Бандитский Петербург», «Адмиралъ», «Гибель империи», «Пушкин: Последняя дуэль».