Информинг » Знаменитости » «Люблю препятствия»: Так вот кого ждет Николай Басков всю свою жизнь — нравятся трудные девушки

«Люблю препятствия»: Так вот кого ждет Николай Басков всю свою жизнь — нравятся трудные девушки

Image 16+
«Люблю препятствия»: Так вот кого ждет Николай Басков всю свою жизнь — нравятся трудные девушки
Знаменитости
Источник фото: @baskovnikolay

Николай Басков признался, что он на самом деле предпочитает «гостевой брак», так как не готов делить жилье с другим человеком. В интервью продюсеру Арману Давлетьярову на YouTube певец заявил, что ему нравятся «трудные» девушки, с которыми нужно бороться, чтобы сделать себя лучше.

«Я увлекающаяся и страстная натура. Как костер, если не подбрасывать дрова, постепенно пыл уходит. Чувствую, что во мне какие-то угли только горят. Сам тушу их и возврата к прошлому никогда не бывает», — сказал артист.

Басков добавил, что любит девушек с непростым характером, которых трудно добиться. Отношения с «красивыми и простыми» девушками у него быстро заканчивались.

«Мне трудные девушки нравятся, за которых нужно бороться, делать себя еще лучше. Люблю препятствия. Встречал простых, красивых девушек — это все очень быстро заканчивалось», — подчеркнул певец.

К слову, недавно возникли слухи о новом романе Баскова с моделью и участницей шоу «Холостяк» Илоной Котелюх. Сам артист это не комментирует.

Информационное агентство «Informing»

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Люблю препятствия»: Так вот кого ждет Николай Басков всю свою жизнь — нравятся трудные девушки

Сегодня, 11:28

«Стриптиз-концерты»: Дагестанская «Ким Кардашьян» взбесила народ — люди требуют родственников немедленно «разобраться» с ней

Сегодня, 10:58

«Работаю над этим»: Американский двойник Филиппа Киркорова пообещал россиянам заменить поп-короля — уже записывает песни

Сегодня, 10:33

«Кологривый так не считает»: Филипп Янковский достойно ответил молодому актеру за критику коллег — зал разразился аплодисментами

Сегодня, 10:13

Пластические хирурги решили создать топ-10 женщин с идеальными носами

Сегодня, 04:33

Волочкова решила не идти на вечеринку Ивлеевой из-за предательства

Сегодня, 01:13

На телевидении решили отменить премьеру сериала «Слово пацана»

Вчера, 23:28

Безруков с женой, а Эрнст — с Любимовой решили появиться на премьере фильма «Воздух»

Вчера, 22:43

«Было бы здорово»: Муж Вики Цыганововой нашел много общего у своей жены и SHAMAN — певица не возражает

Вчера, 22:28

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Вчера, 22:03

«Сейчас вообще не снимаюсь»: После побега из России Семен Трескунов находится за чертой бедности — уже 100 раз пожалел об эмиграции

Вчера, 21:53

Борис Галкин решил ответить на слова Михалкова, что фильмы Рязанова — это не кино

Вчера, 19:13

Певец Митя Фомин решил признаться, что ему нравится Инстасамка

Вчера, 18:28

Актриса Тамара Семина решила рассказать о надбавке к пенсии в размере 35 тысяч рублей

Вчера, 16:23

Водонаева решила высмеять конфликт между Бородиной и Жигаловой

Вчера, 15:43

Внучка Талызиной Анастасия решила раскрыть правду о попадании под танк

Вчера, 15:28

Актриса Мария Миронова решила заявить, что готова защищать семью от лжецов

Вчера, 15:13

Артемий Лебедев назвал справедливой мерой отмену концертов Галкина в Таиланде

Вчера, 14:38

«Курю. Не пью. Морду не кроила»: Лера Кудрявцева представила анкету для знакомств, надеясь вновь отыскать любовь

Вчера, 12:38

«Вы вообще в своем уме?»: Анастасия Волочкова облаяла журналиста — балерине не понравился вопрос о ее алкоголизме

Вчера, 11:53

Новости партнеров
2023
ru-RU