«Люблю препятствия»: Так вот кого ждет Николай Басков всю свою жизнь — нравятся трудные девушки

Николай Басков признался, что он на самом деле предпочитает «гостевой брак», так как не готов делить жилье с другим человеком. В интервью продюсеру Арману Давлетьярову на YouTube певец заявил, что ему нравятся «трудные» девушки, с которыми нужно бороться, чтобы сделать себя лучше.

«Я увлекающаяся и страстная натура. Как костер, если не подбрасывать дрова, постепенно пыл уходит. Чувствую, что во мне какие-то угли только горят. Сам тушу их и возврата к прошлому никогда не бывает», — сказал артист.

Басков добавил, что любит девушек с непростым характером, которых трудно добиться. Отношения с «красивыми и простыми» девушками у него быстро заканчивались.

«Мне трудные девушки нравятся, за которых нужно бороться, делать себя еще лучше. Люблю препятствия. Встречал простых, красивых девушек — это все очень быстро заканчивалось», — подчеркнул певец.

К слову, недавно возникли слухи о новом романе Баскова с моделью и участницей шоу «Холостяк» Илоной Котелюх. Сам артист это не комментирует.