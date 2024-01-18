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«Стриптиз-концерты»: Дагестанская «Ким Кардашьян» взбесила народ — люди требуют родственников немедленно «разобраться» с ней

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«Стриптиз-концерты»: Дагестанская «Ким Кардашьян» взбесила народ — люди требуют родственников немедленно «разобраться» с ней
Знаменитости
Источник фото: @ashera_singerr

Певицу Ашеру очень жестко раскритиковали в Дагестане из-за ее откровенного платья. Девушку уже назвали местной «Ким Кардашьян». На одном из выступлений она появилась в коротком серебристом платье, которое подчеркивало формы. Жители республики же высказали негодование.

Многие сравнили ее со стриптизершей, и выразили мнение, что такой наряд не соответствует местной культуре.

«Интересно, кто-нибудь ходит на эти стриптиз-концерты? Джае не подумала бы, что аварский язык так низко будет опущен», — пишут возмущенные интернет-пользователи под видео с Ашер.

В громкий скандал также вмешался помощник мэра Махачкалы. Общественный деятель призвал близких и родных Ашеры немедленно «разобраться» с певицей, а то «жизнь с ней сама разберется».

В ответ на критику сама исполнительница отреагировала довольно спокойно. Она заявила, что она выглядит шикарно, поэтому не собирается менять свой гардероб.

Информационное агентство «Informing»

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