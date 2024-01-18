Певица РФ Сенчукова решила признаться, что была шокирована словами Галкина

Наталья Сенчукова, российская певица, ранее относившаяся положительно к Алле Пугачевой и ее мужу-иноагенту Максиму Галкину*, выразила разочарование из-за разногласий в политических взглядах. Она отметила, что Примадонна была ее кумиром с детства, но несовпадение во взглядах вызвало у нее разочарование.

Назвал пародиста предателем

Певица таже поделилась, что была в шоке от антироссийских постов стендап-комика и оправдывала его, думая, что он что-то не понимает. Ее супруг Виктор выразил поддержку позиции жены и назвал пародиста предателем. Рыбин подчеркнул в очередной раз свою патриотическую позицию, отметив, что они за свою страну.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ