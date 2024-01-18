«Очень рад»: Главному холостяку российского шоу-бизнеса сделали предложение - Сергей Лазарев влюбился

В предновогоднем выпуске «Шоу Аватар» Сергей Лазарев оценил выступления участников и внес свой вклад в праздничную атмосферу, сделав неожиданное заявление о блестящем выступлении Регины Тодоренко. Ведущая, скрываясь под маской Лисы, сняла свой плащ и продемонстрировала изумительное блестящее боди, поразив всех своим талантом и харизмой.

Извинился перед Владом Топаловым

Лазарев выразил свое восхищение блогершей, подчеркнув, что у нее исключительно хорошая форма – как вокально, так и физически. Артист также поддержал Регину в ее творческом пути, признавая, что таких исполнительниц с роскошной формой и выдающимися вокальными данными не так много в РФ. Также он перед камерами извинился перед мужем Регины Владом Топаловым, подчеркнув отличную физическую форму и харизму телеведущей.

Он поощрил Регину продолжать творческий путь, записывать новые песни и покорять зрителей своим исключительным талантом и обаянием.

Напомним, в конце шоу Лиса сделала предложение руки и сердца артисту и он согласился.

«Ну а в середине шоу Лиса женила меня на себе. Поскольку к тому времени, я уже был в нее влюблен. Я очень рад, но что с Топаловым будем делать?»