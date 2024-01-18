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«Там очень остро реагируют»: Всплыла правда, причастен ли Кремль к отмене концертов мужа Пугачевой — этого уже не скрыть

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«Там очень остро реагируют»: Всплыла правда, причастен ли Кремль к отмене концертов мужа Пугачевой — этого уже не скрыть
Знаменитости
Источник фото: @maximgalkinru

Павел Рудченко отверг какую-либо связь Кремля с отменой концертов Максима Галкина* за границей. Он отметил, что арабские страны, включая Таиланд, реагируют весьма чувствительно на разные политические заявления, и отмена выступлений может быть связана с желанием избежать политических контекстов.

Стоит отказаться от заработка в этих странах

Продюсер предположил, что эти страны не хотят портить отношения с Россией, предостерегаясь приглашать артистов, хорошо известных своими нелесными политическими высказываниями. Он также высказал мнение, что артистам-эмигрантам, критикующим Российскую Федерацию, в том числе мужу Аллы Пугачевой, стоит рассмотреть смену своего репертуара либо вовсе отказаться от заработка в этих странах.

«Арабские страны, включая Таиланд, остро реагируют на всевозможные политические заявления», — уверен критик.

Отметим, что концерты Максима Галкина* в Пхукете (Таиланд) и Паттайе были отменены, а руководство гостиницы Royal Cliff в Паттайе отказалось проводить данное мероприятие. 

Ранее также были отменены концерты комика и телеведущего Руслана Белого* в Таиланде.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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