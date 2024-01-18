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«Сравните Шукшина с SHAMAN»: Никита Кологривый никак не успокоится — актер признался, кто ему ближе по духу

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«Сравните Шукшина с SHAMAN»: Никита Кологривый никак не успокоится — актер признался, кто ему ближе по духу
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

Никита Кологривый выразил свою идентификацию с Василием Шукшиным и другими советскими актерами, подчеркнув их уникальность и неповторимость. Он отметил, что такие артисты, как Николай Караченцов, Олег Даль, Валерий Золотухин также вызывают у него уважение.

Актер кино выразил желание оставаться близким к народу и быть воспринимаемым им «за своего». Важным аспектом для успешной карьеры, по мнению артиста, является чемпионский настрой, который, по его словам, позволяет быть лидером на съемочной площадке.

Анализируя свою роль в контексте сравнения с другими артистами, Никита выразил предпочтение классическим советским актерам, таким как Василий Шукшин, подчеркивая свою идентификацию с их харизмой и стилем.

«Сравните Василия Шукшина с Милошем Биковичем. Или сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! Вы считываете образ какого мужчины? Вам с кем спокойнее? С Шукшиным или с дредами? Считаю, нам ближе генетически Шукшин и мне хотелось быть Шукшиным для людей», — уверенно сказал Кологривый.

Информационное агентство «Informing»

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