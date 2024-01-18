Умер еще один заслуженный артист России Николай Коршилов

Николай Коршилов, выдающийся актер и режиссер, либреттист, драматург ушел из жизни в 78 лет. Он известен россиянам своими ролями в таких фильмах как «Все для вас», «Летучая мышь».

Был удостоен звания Заслуженного артиста

Кроме того, он прославился сценическими работами в постановке «Фиалка Монмартра», спектаклях «Веселая вдова» и «Королева Чардаша», а также «Трембита». Николай Николаевич после завершения Высшего театрального училища им. Щукина (1965 год) работал в Московском театре оперетты. Он был удостоен звания Заслуженного артиста в 1978 году.

Коллеги говорят, что Коршилов был не только выдающимся актером, но и эрудированным и обаятельным человеком. Причина его смерти не была сообщена.

Прощание состоится 19 января 2024 года, а захоронение запланировано в столице на Даниловском кладбище.