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Умер еще один заслуженный артист России Николай Коршилов

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Умер еще один заслуженный артист России Николай Коршилов
Знаменитости
Фото: @DUOTONE_ / pixabay.com

Николай Коршилов, выдающийся актер и режиссер, либреттист, драматург ушел из жизни в 78 лет. Он известен россиянам своими ролями в таких фильмах как «Все для вас», «Летучая мышь». 

Был удостоен звания Заслуженного артиста

Кроме того, он прославился сценическими работами в постановке «Фиалка Монмартра», спектаклях «Веселая вдова» и «Королева Чардаша», а также «Трембита». Николай Николаевич после завершения Высшего театрального училища им. Щукина (1965 год) работал в Московском театре оперетты. Он был удостоен звания Заслуженного артиста в 1978 году. 

Коллеги говорят, что Коршилов был не только выдающимся актером, но и эрудированным и обаятельным человеком. Причина его смерти не была сообщена. 

Прощание состоится 19 января 2024 года, а захоронение запланировано в столице на Даниловском кладбище.

Информационное агентство «Informing»

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