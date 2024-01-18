«20 лет»: Кристина Орбакайте покорила сеть страстным фото с мужем — смотрит и не может насмотреться

Певица Кристина Орбакайте отметила свою 20-летнюю годовщину отношений с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, публично поздравив его в социальных сетях.

Звезда поделилась фотографией, подчеркнув, что супруг моложе ее на семь лет.

«20 лет», — написала знаменитость.

Источник фото: @orbakaite_k

История знакомства пары началась в 2004 году, когда Орбакайте случайно оказалась на вечеринке у Земцова в Майами, ища дом композитора Игоря Николаева. Через год после этой случайной встречи, они поженились в США.

Певица отметила сложности с оформлением брака в России из-за бюрократии, но счастливо провела церемонию вне родины. У пары есть дочь Клавдия, родившаяся 30 марта 2012 года. Кристина Орбакайте также является матерью Никиты (от музыканта Владимира Преснякова) и Дени (от бизнесмена Руслана Байсарова).

Певица призналась, что в 33 года не мечтала о белой свадьбе и предпочла уютное торжество, избегая бюрократических трудностей.