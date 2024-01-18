«Живой»: В Сети появилось видео последних минут жизни Shaman — певец провел под землей более 40 часов

SHAMAN, популярный российский исполнитель, решил представить публике новый видеоклип на хит «Живой».

Видео, посвященное тем, кто пострадал за правду, представляет собой художественный фильм в лучших традициях русского рока. Клип рассказывает трогательную историю заключенного, стоящего перед казнью. Несмотря на пытки, он не теряет силу воли. Босого и в кандалах, героя клипа ведут к месту казни через толпу, готовую с ним расправиться в любую минуту. Драматизм усиливается появлением девочки, ангела-хранителя, передающей упавший крест.

Артист сыграл главную роль в видео, посвященному тем, кто пострадал за правду

Сам артист сыграл главную роль. Он подчеркнул, что аллегория истории вне времени. Сценарий нового клипа, как обычно, был написан самим Ярославом Дроновым.

Как уточняет АиФ, съемки ролика проходили в гигантском хранилище из бетона, расположенном под Москвой. Более сотни человек, включая костюмеров, осветителей, актеров, декораторов, гримеров, работали над созданием данного видео. Съемки продолжались 40 часов без какого-либо перерыва.