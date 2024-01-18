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«Макс был против»: Алла Пугачева провела вечер в компании 47-летнего певца — отвезла его в отель

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«Макс был против»: Алла Пугачева провела вечер в компании 47-летнего певца — отвезла его в отель
Знаменитости
Источник фото: @allaorfeys

Певец, актер и композитор Константин Легостаев, являющийся участником проекта «Фабрика звезд», рассказал порталу Комсомольская правда, что благодаря Алле Пугачевой он попал на это шоу.

В выпуске «Фабрики с Яной Чу» исполнитель отметил, что Максиму Фадееву и Игорю Матвиенко он был не выгоден, так как является композитором. Однако Примадонна отстояла его участие в программе.

Благодаря лишь Алле Пугачевой Легостаев попал на проект

«Благодаря лишь Алле Борисовне попал на проект. Максу Фадееву и Игорю Матвиенко не бы выгоден, поскольку сам композитор. Макс был настроен против, но она меня отстояла», – рассказал Константин.

Певец также поделился своими воспоминаниями о том, как Примадонна помогала ему в свое время организовывать свидания с его возлюбленной во время участия в музыкальном проекте. Пугачева говорила руководству, что Легостаеву нужно срочно записать композицию в ее студии, а затем отвезла его в гостиницу.

«Она говорит мне: «Кость, едем в гостиницу. У вас есть три часа с Ольгой», — добавил Константин.

Информационное агентство «Informing»

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