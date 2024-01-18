Лолита решила вызвать раздор между Киркоровым и участником «Фабрики звезд»

Лолита Милявская предложила приобрести песню Константина Легостаева, исполненную в ходе концерта «Фабрика звезд». Впрочем, после отказа, артистка решила повторно обсудить этот вопрос и, наконец, стороны достигли соглашения о передаче авторских прав.

Поп-король почувствовал себя обиженным из-за продажи песни Лолите

Однако, когда на концерте встретились Легостаев и Филипп Киркоров, поп-король почувствовал себя обиженным из-за продажи песни Лолите, несмотря на свои предыдущие положительные отзывы о данной композиции. Как подчеркнул Константин, от Киркорова не было никаких предложений о покупке песни, а их взаимоотношения ограничивались похвалами от артиста.