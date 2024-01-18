Дарье Треповой поставили диагноз — она не согласна

Дарья Трепова* в данное время находится под стражей в связи с делом о теракте в кафе Петербурга, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский.

На суде девушка выразила несогласие с результатами психологической экспертизы, якобы подтверждающей ее вменяемость. Еще один фигурант дела, укрывавший преступницу, также заявил, что в тот момент он не мог объективно оценить свои действия.

Трепова* заявила, что она вела себя неадекватно в момент теракта

Трепова* заявила, что она вела себя неадекватно в момент теракта, но следователи уверены, что она, уходя с места преступления, проявляла четкое осознание своих действий и даже улыбалась.

*— Лицо, которое внесено в список террористов и экстремистов РФ