Зарубина назвала главную причину неприязни звезд к певцу SHAMAN

Ольга Зарубина выразила свое мнение относительно деятельности SHAMAN и отметила, что многие негативно воспринимают своего коллегу из-за сомнений в его патриотизме или неприятия со стороны других коллег.

В российском шоу-бизнесе талантливые исполнители часто не находят поддержки

Как подчеркнула звезда, в российском шоу-бизнесе талантливые исполнители часто не находят поддержки, так как многие предпочитают старые эстрадные стили и не признают никаких новаторских подходов.

По словам Зарубиной, Дронов обладает большим талантом, но остальные предпочитают давить на него вместо оказания поддержки. Она также резюмировала, что это явление не уникально и оно будет продолжаться в шоу-бизнесе еще очень долгое время.